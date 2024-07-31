Члены Североатлантического альянса и его руководство могут отправить западные войска на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), но не от лица альянса, а на основе двусторонних договоренностей с Киевом. Об этом газете The Irish Times заявил подполковник армии США в отставке Александр Виндман. Lenta.ru

Страны Запада могут пойти на такой шаг, чтобы избежать ведения боевых на своей территории, предположил Виндман. В то же время он подчеркнул, что конфликт Москвы и Киева рано или поздно закончится путем переговоров. Газета.Ru

Ранее сообщалось, что украинские войска размещают авиацию на аэродромах третьих стран, в частности Польши. RT на русском