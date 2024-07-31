Военкор объяснил главный просчет запрета на гаджеты в зоне СВО

В условиях специальной военной операции запрет на гаджеты не актуален, пишет в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он обратил внимание, что комитет Госдумы по обороне, внесший на рассмотрение соответствующий законопроект, рекомендовал признать утратившим силу постановление о его принятии. На его взгляд, утратившим силу следует принять действующий с 2019 года Федеральный закон «О статусе военнослужащих», где и содержатся все предлагаемые сегодня депутатами запреты.

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Может быть пять лет назад в мирное время в отношении срочников он и был актуален. Когда у них телефоны собирали в каптерку и выдавали по субботам. В тылу пусть так и остается. Но в условиях СВО эта мера нерабочая, — пишет он.



Ранее стало известно, что комитет Госдумы по обороне рекомендовал признать утратившим силу постановление о принятии закона, который вводит дисциплинарный арест бойцов СВО за ношение гаджетов. Согласно поправкам, дисциплинарный арест за ношение гаджетов бойцами СВО не должен распространяться, если устройства используются для выполнения служебных обязанностей, которые установлены федеральными органами власти. Вопрос будет рассмотрен в рамках пленарного заседания 31 июля.