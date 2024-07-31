В МИД России назвали законные цели для российских сил на Украине

Любые военные заводы, расположенные на Украине, будут законной целью для Вооруженных сил России, заявил на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин, его слова передает корреспондент NEWS.ru. Таким образом он прокомментировал новость, что немецкий концерн Rheinmetall построит на Украине завод по производству боеприпасов.

В этой связи напоминаем, что любые заводы на Украине являются законной целью российских вооруженных сил. Любые военные заводы, — подчеркнул Настасьин.



Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что армия России уничтожит любой завод Rheinmetall на Украине. Он не исключил, что озвученные германским концерном планы являются частью схемы по «распилу денег».