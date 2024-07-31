МИД России назвал законные цели для ВС РФ на Украине

Любые военные заводы на Украине, какой бы компании они не принадлежали, являются законной целью для российских войск. Как сообщает ТАСС, об этом на брифинге заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин.

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Он напомнил, что 24 июля немецкий концерн Rheinmetall получил официальный заказ на постройку завода по производству боеприпасов на Украине. Стоимость предприятия составит 100 млн евро.

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«В этой связи напоминаем, что любые заводы на Украине являются законной целью российских вооруженных сил. Любые военные заводы», — сказал Настасьин.



Замдиректора департамента МИДа отметил, что «западная военщина» не стесняется инвестировать деньги в оружие, чего не скажешь о выделении средств на развитие и восстановление Украины. Настасьин подчеркнул, что заработок «на войне и крове» всегда был и будет в традиции предпринимателей с Запада.