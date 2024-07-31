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Экс-чиновник НАТО допустил отправку западных войск на Украину

Члены Североатлантического альянса и его руководство могут отправить западные войска на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), но не от лица альянса, а на основе двусторонних договоренностей с Киевом. Об этом газете The Irish Times заявил подполковник армии США в отставке Александр Виндман.

Экс-чиновник НАТО допустил отправку западных войск на Украину
© Lenta.ru

«Вполне можно увидеть сценарий, при котором [союзники и партнеры Украины] разместят свои собственные войска на местах [боевого соприкосновения], но не как часть НАТО, а на основе двусторонних соглашений», — заявил бывший высокопоставленный военный.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что западные войска окажутся неспособными сражаться с Вооруженными силами России в случае отправки на Украину.

«Это не будет иметь результатов, они умрут, и все, что это сделает, — создаст больше мешков для трупов, возвращающихся во Францию», — отметил он.

24 июня стало известно, что глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель предложил отправить военных инструкторов стран сообщества на Украину для подготовки бойцов ВСУ на ее же территории.

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