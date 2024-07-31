ВС РФ организовали защищенную радиосеть на Авдеевском направлении

Связисты группировки войск "Центр" организовали защищенную радиосеть с передовыми подразделениями на авдеевском направлении. Они обеспечили им бесперебойную надежную передачу информации с передовой до командного пункта.

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Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, пишет РИА Новости. Здесь добавили, что распределение сил и средств позволяет связистам перетаскивать аппаратуру связи "на себе" и развертывать комплексы спутниковой и радиосвязи без использования военной техники. Так они остаются малозаметными для дронов.

Как рассказал командир роты связи с позывным "Искра", связисты повсюду доходят ногами, потому что техника не везде пройдет. Все комплекты связи несут на себе в виде рюкзака - тарелки, сам комплект, другие детали. Все закреплено, чтобы просто идти, а не тащить.