Украина будет вынуждена пойти на переговоры с РФ, так как сил и средств противостоять российским войскам у нее нет, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его мнению, Киев подтолкнут к этому ситуация в мире, в частности, выборы в США и недовольство собственного народа.

В конечном итоге даже если бы они и не хотели бы проводить переговоры, но они вынуждены будут это сделать, потому что дальше уже нет ни ресурсов, ни сил, ни средств, чтобы нам противостоять, — сказал он в эфире «России-24»-

