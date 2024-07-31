Польша начала новую операцию по защите границы с Белоруссией

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш дал старт новой операции по защите границ с Белоруссией под кодовым названием "Безопасное Подлясье", в ней примут участие до 17 тыс. военнослужащих.

"Мы здесь, чтобы совершить изменения и начать новую операцию под кодовым названием "Безопасное Подлясье", - заявил министр на встрече с проходящими службу на польско-белорусской границе военными, ее трансляцию вел телеканал TVP Info.



Ответственной за операцию будет 18-я механизированная дивизия польских вооруженных сил, командующим контингента назначен генерал Аркадиуш Шкутник, добавил Косиняк-Камыш.

О решении начать новую операцию по защите границы Польши с Белоруссией польское Минобороны объявило в середине июля. В военный контингент на польско-белорусской границе войдут до 17 тыс. военнослужащих, из них непосредственно вести службу на границе будут вести 8 тыс. солдат и офицеров польской армии. 9 тыс. военных будут находиться в резерве.

Кроме того, Вооруженные силы Польши начнут с 1 августа операцию "Восточная заря" по укреплению возможностей противовоздушной обороны на восточных рубежах страны, в том числе на границе с РФ и Белоруссией. Особое внимание будет уделено отработке действий против беспилотников, летящих на малых и предельно малых высотах. В зону операции входят восточные и северо-восточные границы республики, утверждают польские ВС.

В настоящее время службу на польско-белорусской границе несут 6 тыс. военнослужащих польской армии, а также 1,5 тыс. пограничников и полицейских. Кроме того, помощь погранслужбе оказывают 200 сотрудников военной жандармерии. Польское Минобороны также сообщило о формировании подразделения по охране приграничья в Войсках территориальной обороны.