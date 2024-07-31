Военный хирург, известный под позывным Михалыч, считает, что в конфликте на Украине нет места правилам. Подробности публикуют RT.

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«Украинцы ведут войну без правил. Она в корне отличается от всех предыдущих конфликтов, в которых мне приходилось участвовать», – поделился врач.



Военный хирург участвовал в семи различных конфликтах и после выхода в запас его зять отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО). Это заставило и «Михалыча» тоже поехать туда.

Врач подчеркнул, что многие его коллеги, работающие в зоне СВО, никогда раньше не сталкивались с такими вещами, как ранения от кассетных боеприпасов или диверсии со стороны местных жителей, которые отравляют воду, передает RT.

Ранее герой России Юрий Нимченко поделился своим прогнозом относительно завершения специальной военной операции. Он уверен, что Россия успешно достигнет целей.