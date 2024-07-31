ВС РФ нанесли удар по бойцам подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Кракен» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Харьковской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Как пишет агентство РИА Новости, удар был нанесен в 04:45 31 июля.

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В 04.45 Чугуев Харьковской области. Прилет по личному составу нацистов из запрещенной в России банды экстремистов «Кракен» организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Пишут, что иностранцы там тоже были, – рассказал Лебедев.



Ранее стало известно, что военнослужащие группировки войск «Запад» за минувшие сутки взяли под контроль более 30 опорных пунктов ВСУ. Также, по словам начальника пресс-центра группировки Ивана Бигма, российские войска улучшили положение по переднему краю. Он добавил, что бойцы поразили живую силу и технику противника в районе населенных пунктов Стельмаховка, Синьковка, Петропавловка, Табаевка, Макеевка и Новаторский.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что оборона ВСУ рухнет, если российская армия прорвется на 20 км под Краматорском. Он подчеркнул, что тактический успех должен перерасти в оперативный. По его словам, чтобы говорить о прорыве обороны, противник должен отвести свои подразделения.