Находящегося под следствием чиновника отправили на СВО

Мэр Катангского района Иркутской области Сергей Чонский, находящийся под следствием по обвинению в получении взятки в размере более 4 млн рублей, отправлен в зону проведения СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По данным агентства, уголовное дело в отношении чиновника было приостановлено.

«В ближайшее время поедет на СВО», — поделился собеседник агентства.



До этого бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, осужденный на 12 лет за взятки, вернулся домой из зоны специальной военной операции после подрыва на мине.

Он получил ранение и был комиссован.

14 января 2024 года адвокат Гуменюка Александр Китаев сообщил, что бывший мэр заключил контракт с российским министерством обороны и отправился в зону боевых действий на Украину.

Ранее стало известно, что три участника СВО могут попасть в Совет федерации.