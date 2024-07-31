Путин установил новую единовременную выплату некоторым бойцам СВО

Президент России Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт для службы в зоне специальной военной операции. Соответствующий указ появился на портале правовой информации.

Сумма доплаты составит 400 тысяч рублей. Контракт должен быть заключен на один год и более «для выполнения задач специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины».

Властям регионов рекомендовано выплачивать еще по 400 тысяч из средств субъекта федерации. Раньше сумма единовременной выплаты военным, заключившим контракт после 21 сентября, составляла 195 тыс. рублей. Согласно президентскому указу, новую федеральную выплату не будут суммировать с выплатой, которая была установлена в ноябре 2022 года.

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Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на полмиллиона рублей увеличили размер единовременной выплаты при подписании контракта с Вооруженными силами РФ. Она повысилась до 1,8 млн рублей, ранее новобранцам-контрактникам платили 1,3 млн рублей.