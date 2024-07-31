ВС РФ поражают позиции ВСУ дронами со шлангами "Змея Горыныча"

Российские бойцы в зоне СВО стали снаряжать дроны-камикадзе боеприпасами от дистанционной установки разминирования УР-77 "Змей Горыныч". Кадры их применения по опорнику ВСУ показали в сюжете телеканала "Звезда".

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Как поясняет оператор БПЛА с позывным "Святой", это заряд усиливается дополнительными поражающими элементами.

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"Мы наматываем на боеприпас "поражайку". Это самодельные металлические пластины, которые раздроблены на мелкие кусочки, чтобы осколков было больше, - говорит боец. - Данный боеприпас является шлангом от УР, в простонародье "Змей Горыныч" - это машина, которая разминирует минные поля. Он рубится на такие части и отправляется к нам. Подрываем мы его запалом от гранаты".



Напомним, заряд разминирования "Змея Горыныча" представляет собой капроновую оболочку длинной около 90 метров. Она заполнена тротилом внутри которого проходит детонирующий кабель. Масса заряда свыше 700 килограммов.