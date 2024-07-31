Названо главное преимущество гиперзвукового оружия РФ перед американским

В России оценили информацию о проведении испытаний гиперзвукового оружия в США. И сделали вывод, что российское гиперзвуковое оружие мощнее американского.

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Армия и ВМС США предприняли попытку тестового запуска на космической станции на базе космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Как рассказал "Ленте.ру" депутат Государственной думы, член комитета по обороне Андрей Колесник, преимуществ у российского оружия больше. Больше Махов, чем у них.

К тому же у американцев все только в процессе разработки, на стадии испытаний. Россия же значительно впереди.

Как добавил депутат, речь идет о ракетах, которые нельзя перехватить, они достигают своих целей и обходят все препятствия.