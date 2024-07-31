Власти Израиля закрыли воздушное пространство над частью севера страны для полетов гражданской авиации, ограничения будут действовать в течение суток. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на уведомление NOTAM.

Меры приняли после покушения на командира движения «Хезболлах» Фуада Шукра в Бейруте и убийства главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

«Район от линии между позициями Хадера и Тират закрыт для всех полетов, в том числе сельскохозяйственного назначения», — отмечается в уведомлении.



Ограничения не касаются полицейских, противопожарных, медицинско-эвакуационных полетов, перелетов на военные базы и c них. Израильские власти призвали население следить за возможными изменениями в инструкциях гражданской обороны.

Накануне Израиль зафиксировал около десяти ракетных пусков по своим северным территориям со стороны Ливана, системы ПВО перехватили большинство ракет, напоминает «Свободная пресса».