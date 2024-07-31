В России начался третий этап нестратегических ядерных учений

В России стартовал третий этап нестратегических ядерных учений. Об этом сообщило Минобороны РФ.

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Согласно сообщению ведомства, в ходе маневров будут отработаны вопросы подготовки частей ВС России к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

В частности, речь идет о получении специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы.

В учениях задействованы Южный и Центральный военные округа, а также личный состав Воздушно-космических сил.

Ранее в ходе первого и второго этапов маневров были отработаны вопросы подготовки частей Южного и Ленинградского военных округов, а также подразделений ВКС и ВМФ к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

Глава государства Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что ядерная триада России является более современной, чем триады остальных стран.

"Это знают все", - отмечал он.



Президент также подчеркивал, что Россия готова к ядерной войне. Но применит ядерное вооружение Москва только в том случае, если речь зайдет о существовании государства.