Начался третий этап учения нестратегических ядерных сил России

По решению президента РФ Владимира Путина российские войска приступили к третьему этапу учений нестратегических ядерных сил. Об этом сообщило сегодня в своем Telegram-канале Минобороны России.

Президент Владимир Путин отдал приказ о проведении учений с тактическим ядерным оружием после заявлений западных лидеров, допустивших размещение военных на Украине. В Минобороны подчеркивали, что учения пройдут «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц» в адрес России.

На первом этапе отрабатывались задачи с учебными боеприпасами для комплекса «Искандер» и снаряжение авиационных средств поражения, в том числе гиперзвуковых ракет «Кинжал». Второй этап был посвящен совместной подготовке вооруженных сил России и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

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Сегодня начался третий этап учений нестратегических ядерных сил, в ходе которого «будут отработаны вопросы подготовки частей Вооруженных сил РФ к боевому применению нестратегического ядерного оружия». В нем примут участие военнослужащие Южного и Центрального военных округов, пояснили в российском военном ведомстве.

«В рамках данного этапа учения личный состав ракетных соединений отработает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков», - сообщили в Минобороны РФ, отметив, что также летчиками будут отработаны вылеты в назначенные районы патрулирования.



Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке экспедиционного корпуса на Украину. Он уточнил, что французы могут отправиться на помощь ВСУ, если российские военные прорвут линию обороны, а Киев запросит помощь. В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что Варшава не намерена «раскрывать свои карты» по вопросу отправки воинского контингента на Украину. А лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис заявил, что США могут ввести войска, если Киев потерпит поражение.