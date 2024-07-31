Стало известно об ударе ВС РФ по боевикам "Кракена"* в Харьковской области

Российские военные нанесли удар по позициям боевиков "Кракена" в Чугуеве Харьковской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его данным, удар был нанесен в 4.45.

"Прилет по личному составу нацистов из запрещенной в России банды экстремистов "Кракен". Пишут, что иностранцы там тоже были", - заявил Лебедев РИА Новости.



Координатор подполья Лебедев: ВС РФ за ночь нанесли более 30 ударов по Украине

Также собеседник агентства сообщил о целой серии ударов по военным целям на Украине. В частности, были поражены склад ВСУ в Броварах, где находилась американская военная помощь, и аэродром в Миргороде Полтавской области.

* признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ