Учения трех флотов и Каспийской флотилии ВМФ России завершились

Военно-морской флот России завершил масштабные учения по применению сил Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии в операционных зонах.

Как сообщили в Министерстве обороны, участвовавшие в плановых учениях объединения и соединения ВМФ России приступили к свёртыванию сил.

«В ближайшее время экипажи кораблей, выполнявших учебно-боевые задачи по предназначению, вернутся в пункты постоянного базирования», — приводит текст сообщения ТАСС.



Ранее сообщалось, что в масштабных учениях ВМФ России принимали участие порядка 300 кораблей, катеров и подлодок.