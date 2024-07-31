ВСУ пытались ударить по еще по одному российскому региону

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на среду, 31 июля, пытались ударить по Ростовской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Голубев в Telegram-канале.

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«Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется», — сообщил Голубев, уточнив, что дрон был перехвачен на северо-западе региона.



Примерно в то же время губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о попытке атаки беспилотника Украины. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.