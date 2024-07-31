Российские военные ударили по аэродрому в Миргороде

Российские военные нанесли удар по аэродрому в Миргороде. Об этом сообщает Сергея Лебедева.

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По его данным, в общей сложности было зафиксировано пять прилетов.

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«По аэродрому прилеты были, трудно сказать, сколько, детонация после второго прилета или сдвоенный удар», — рассказал собеседник агентства.



Кроме того, добавил он, атаке подверглись пункт дислокации украинских войск и наемников, а также склад топлива. После удара в городе прогремел мощный взрыв.