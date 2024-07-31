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Спецоперация на Украине 31 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 30 июля 2024 года.

Спецоперация на Украине 31 июля: последние новости на сегодня
© РИА Новости . Константин Михальчевский

Бойцы "Запада" взяли под контроль 33 опорных пункта ВСУ

Российские войска за прошедшие сутки установила контроль над 33 опорными пунктами, которые ранее занимал противник, сообщает РИА Новости.

В результате мотострелковые подразделения улучшили положение по переднему краю. При поддержке артиллерии и авиации было нанесено поражение живой силе и технике нескольких украинских бригад.

Это произошло в районах Стельмаховки, Синьковки, Петропавловки, Табаевки, Макеевки и Новаторского.

Штурмовики под Авдеевкой взяли в плен офицера ВСУ

Двух военных Украины, один из которых оказался офицером, взяли в плен, сообщает РИА Новости.

Это удалось российским бойцам в ходе освобождения населенного пункта Прогресс под Авдеевкой. Они засекли американский бронированный Hummer. Артиллерия точным попаданием перевернула машину.

Пленных изначально было трое, но третьего спасти не удалось — его взорвал свой же дрон-камикадзе. Офицер сразу не сознавался, какое у него звание, пока российские штурмовики не нашли его документы.

Минобороны заявило о захвате опорного пункта ВСУ в районе Константиновки

Российские мотострелки под прикрытием экипажей танков Т-80БВ захватили опорный пункт противника в районе населенного пункта Константиновка, сообщает ТАСС.

Таким образом, была осложнена логистика Вооруженных сил Украины на угледарском участке фронта.

Используя эффект неожиданности, штурмовики приблизились к позициям врага, спешились, ворвались в окопы и взяли опорный пункт ВСУ, расположенный в лесополосе.