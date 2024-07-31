Спецоперация на Украине 30 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 30 июля 2024 года.

Бойцы "Запада" взяли под контроль 33 опорных пункта ВСУ

Российские войска за прошедшие сутки установила контроль над 33 опорными пунктами, которые ранее занимал противник, сообщает РИА Новости.

В результате мотострелковые подразделения улучшили положение по переднему краю. При поддержке артиллерии и авиации было нанесено поражение живой силе и технике нескольких украинских бригад.

Это произошло в районах Стельмаховки, Синьковки, Петропавловки, Табаевки, Макеевки и Новаторского.

Штурмовики под Авдеевкой взяли в плен офицера ВСУ

Двух военных Украины, один из которых оказался офицером, взяли в плен, сообщает РИА Новости.

Это удалось российским бойцам в ходе освобождения населенного пункта Прогресс под Авдеевкой. Они засекли американский бронированный Hummer. Артиллерия точным попаданием перевернула машину.

Пленных изначально было трое, но третьего спасти не удалось — его взорвал свой же дрон-камикадзе. Офицер сразу не сознавался, какое у него звание, пока российские штурмовики не нашли его документы.

Минобороны заявило о захвате опорного пункта ВСУ в районе Константиновки

Российские мотострелки под прикрытием экипажей танков Т-80БВ захватили опорный пункт противника в районе населенного пункта Константиновка, сообщает ТАСС.

Таким образом, была осложнена логистика Вооруженных сил Украины на угледарском участке фронта.

Используя эффект неожиданности, штурмовики приблизились к позициям врага, спешились, ворвались в окопы и взяли опорный пункт ВСУ, расположенный в лесополосе.