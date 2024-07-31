Мобилизация: последние новости на сегодня 31 июля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 31 июля 2024, в материале «Рамблера».

Пять жителей Запорожской области впервые передали оружие для участников СВО

Граждане Запорожской области впервые передали оружие для участников специальной военной операции с помощью Росгвардии, сообщает ТАСС.

Первые пять жителей региона безвозмездно передали принадлежащие им гладкоствольные ружья представителям одной из воинских частей Министерства обороны России, выполняющим задачи на линии боевого соприкосновения.

Чтобы передать оружие и боеприпасы на специальную военную операцию, необходимо обратиться в подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства.

Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Евгеновки

Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил телеграммы воинским частям, участвующим в спецоперации, сообщает ТАСС.

Он поздравил командование и личный состав 589-го гвардейского мотострелкового Берлинского Краснознаменного ордена Кутузова полка, бойцы которого успешно выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях.

Как сообщается, солдаты уверенно продвигаются вперед на красноармейском направлении. Противник понес существенные потери и отступил.

Также министр обороны направил поздравление командованию и личному составу 433-го мотострелкового Краснознаменного полка имени Донского казачества.

Госдума приняла закон о порядке возврата водительских прав участникам СВО

Госдума приняла правительственный законопроект о порядке возврата водительских прав участникам специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

Документ разработан в целях законодательного закрепления правовых основ возврата водительских прав, подвергнутому административному наказанию в виде лишения прав, призванному на военную службу по мобилизации или в военное время в Вооруженные силы или в войска национальной гвардии, заключившему в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или в войсках национальной гвардии РФ, контракт о пребывании в добровольческом формировании.

Законопроектом предлагается в период мобилизации, военного положения или в военное время приостанавливать исполнение постановления о лишении права управления транспортным средством за совершение административных правонарушений.