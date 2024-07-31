Минобороны заявило о захвате опорного пункта ВСУ в районе Константиновки

Мотострелки группировки войск «Восток» под прикрытием экипажей танков Т-80БВ захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Константиновка, осложнив логистику противника на угледарском участке фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

© РИА Новости

«Мотострелки армейского корпуса группировки войск „Восток“ совместно с экипажами танков Т-80БВ захватили очередной опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Константиновка на южнодонецком направлении специальной военной операции, тем самым усложнив логистику противника на угледарском участке фронта», — говорится в сообщении.



Экс-подполковник СБУ заявил о потере ВСУ костяка опытных военных

Как рассказали в Минобороны РФ, используя эффект неожиданности, под прикрытием огня из танков Т-80БВ, штурмовики приблизились к позициям врага, спешились, ворвались в окопы и взяли опорный пункт ВСУ, расположенный в лесополосе.

«Противник не ожидал таких стремительных действий от наших штурмовиков и оказался не готов к отпору атаки», — уточнили в оборонном ведомстве.



Оператор-наводчик танка Т-80БВ с позывным Космос сообщил, что машина подорвалась на мине, но после ремонта снова вернулась в строй.

«Работали по противнику, подорвались на мине, оторвали каток. <…> Танк эвакуировали, поменяли каток, отремонтировали — и он снова в строю. Скоро опять в бой. <…> Сегодня выезжали на полигон, провели выверку танка, проверили пушку боем, как она правильно бьет. Все четко, если надо — белке в глаз попадем», — уточнил он.



Танкист сравнил танк Т-80БВ с иномаркой.