Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что Украина за два года конфликта потеряла костяк опытных военных. Об этом он рассказал РИА Новости.

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Он подчеркнул, что Киев испытывает проблемы не с количеством мобилизованных, а с качеством военных. Экс-подполковник СБУ пояснил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время испытывают проблемы с подготовленными, обстрелянными кадрами.

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«За два года они фактически потеряли кадровый костяк, который был опытный, который там в 2022 году добровольцами пришел на фронт, которые прошли АТО, ООС», — отметил он.



Ранее генерал ВСУ в отставке Игорь Романенко сообщил, что тяжелое положение ВСУ на фронте связано с нехваткой резервов и дефицитом военных ресурсов. По его словам, большинство подразделений и бригад, находящихся на линии боевого соприкосновения, недоукомплектованы, а это гораздо хуже, чем недостаток техники или боеприпасов.