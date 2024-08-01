Стало известно о поражении аэродрома после взрывов в Николаеве

В Николаеве был поражен аэродром, где украинские пилоты тренировались с иностранными инструкторами. Об этом в Telegram-канале сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он уточнил, что удар был нанесен по ближайшему пригороду, он был очень мощный. С 90-процентной вероятностью прилет пришелся по аэродрому, добавил подпольщик, отметив, что там могли находиться переданные Украине F-16.

«Я склоняюсь, что удар по аэродрому городскому. Оттуда взлетали учебные самолеты. Именно там англоязычные летуны обучали аборигенов пилотированию», — сказал Лебедев.



В Николаеве на юге Украины произошел взрыв на фоне воздушной тревоги, об этом вечером 1 августа сообщил мэр города Александр Сенкевич. Позднее чиновник уточнил, что взрыв произошел за чертой города.