Украина пыталась ударить по шести регионам России

В ночь на среду, 31 июля, Украина пыталась атаковать беспилотниками шесть регионов России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 19 беспилотников. 11 из них перехватили над Белгородской, 4 — над Брянской, по одному — над Курской, Калужской и Ростовской областями, а также Крымом.

Помимо этого, над Курской областью уничтожили управляемую ракету «Нептун-МД». В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о случившемся там не привели.

Днем ранее, 30 июля, два беспилотника ВСУ сбили в Северной Осетии. Как уточнил глава региона Сергей Меняйло, жертв и разрушений нет. Губернатор также напомнил о запрете съемки и распространения кадров с места падения дронов. Впервые ВСУ пытались атаковать Северную Осетию 8 июня 2024 года.