Украинские СМИ сообщают, что на службу в ВСУ призвали осужденных за тяжкие преступления. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные издания.

Отмечается, что за тяжкие преступления были осуждены треть от всех украинцев, подписавших контракт с ВСУ. Среди них есть обвиненные в убийстве, бандитизме и вымогательстве.

При этом некоторые издания сообщают, что им удалось пообщаться с несколькими такими заключенными. Как утверждают опрошенные, некоторым бывшим осужденным угрожают командиры — например, обещают расстрел за попытку сдачи в плен или бегство с позиций.

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