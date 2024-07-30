Депутат Европарламента от Коммунистической партии Чехии и Моравии Катержина Конечна направило письмо главе чешского МИД Яну Липавскому, в котором она возмутилась из-за визита боевиков 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Чехию. Об этом сообщает РИА Новости.

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В своем письме она назвала полк «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России) «худшим проявлением украинского национализма и неонацизма». Конечна подчеркнула, что действия полка уже много раз вызывали вопросы у лидеров стран Запада и в ООН.

«Полк, основанный расистом, членом "Правого сектора" (внесен в список террористических организаций и запрещен в России) Андреем Билецким (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по прозвищу "Белый вождь", возглавляемый неонацистом и футбольным хулиганом киевского "Динамо" Денисом Прокопенко», — написала евродепутат.



Ранее экс-подполковник Службы безопасности страны (СБУ) Василий Прозоров сообщил, что сотни идейных нацистов съехались воевать на Украину в составе ВСУ. Он подчеркнул, что в основном они едут в такие подразделения, как «Правый сектор» или «Азов».