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В Мали и Мавритании расследуют участие Украины в подготовке террористов

В Мали и Мавритании расследуют участие Украины в подготовке террористов
© РИА Новости

Власти Мали и Мавритании расследуют возможное участие инструкторов из Украины в подготовке террористов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Senenews.

Отмечается, что власти стран проводят совместное расследование террористической атаки на правительственные силы под Тинзауатеном недалеко от границы с Алжиром. В ходе расследования «совместной деятельности украинских инструкторов и боевиков» власти Мали обнаружили, что подготовка боевиков велась в Мавритании, после чего малийская сторона немедленно обратилась мавританским властям. Последние заявили, что не принимают участие в малийском конфликте, после чего Мавритания начала собственное расследование.

Напомним, что 22 июля вооруженные силы Мали взяли под контроль населенный пункт Ин-Афарак, после чего поставили задачу захватить Тинзауатен, поскольку в нем «занимались рэкетом и грабежами боевики». 25 и 26 июля подошедшие к Тинзауатену военные подверглись нескольким атакам со стороны террористов и боевиков структуры «Аль-Каиды» (запрещенная на территории РФ террористическая организация) и «Исламского государства» (запрещенная на территории РФ террористическая организация). Точное число потерь со стороны военных Мали не называется, однако власти страны заявили, что вооруженным силам «не удалось избежать больших потерь».

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