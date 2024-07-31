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Госдеп: США не могут в одиночку обеспечить Киеву успех в конфликте

Соединенные Штаты не могут гарантировать Украине успех в противостоянии с Россией. Об этом, ссылаясь на выступление в сенатском комитете по иностранным делам помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, сообщает ТАСС.

В Госдепе заявили, что США не могут в одиночку обеспечить Украине успех в конфликте
© РИА Новости / Стрингер

О'Брайен признал, что Вашингтон и Киев не смогут в одиночку одержать победу над Россией. Поэтому США проводят работу с другими государствами и прикладывают усилия к тому, чтобы не просто увеличить военные расходы, а сделать их более «разумными». Вашингтон и его союзники, отметил О'Брайен, должны иметь возможность оценивать прогресс в этой сфере и требовать друг у друга отчетность.

Минобороны РФ предупредило Пентагон о риске неуправляемой эскалации

До этого министр обороны РФ Андрей Белоусов предупредил своего американского коллегу, главу министерства обороны США Ллойда Остина, что действия Киева и Вашингтона могут спровоцировать эскалацию, которая чревата неуправляемыми последствиями.

Ранее Белоусов и Остин обсудили конфликт на Украине.

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