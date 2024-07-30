«Хезболла» ответила на удар Израиля по Бейруту

Руководители ливанского шиитского движения «Хезболла» заявили, что запустили несколько звеньев дронов-камикадзе в сторону Верхней и Западной Галилеи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

Представители шиитской милиции движения уточнили, что атака беспилотников предпринята в ответ на рейд авиации Израиля на штаб правоохранителей на южной окраине Бейрута.

В ЦАХАЛ сообщили, в свою очередь, что целью удара по Бейруту был Фуад Шукр (Хадж Мохсен) — старший советник по военным вопросам лидера движения Хасана Насраллы, второй по значимости командир «Хезболлы».

В Израиле именно его считают ответственным за гибель детей в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах.

Израиль нанес удар по Бейруту

По данным телеканала Al Hadath, атака оказалась успешной — Шукр умер в больнице от полученных ранений.