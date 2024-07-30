Эксперт назвал сроки ввода в строй F-16 для Украины

Полный ввод в строй истребителей F-16, которые западные страны решили поставить Украине, потребует длительного времени, возможно, не один год, учитывая необходимость обучения наземного персонала и решения проблем с логистикой. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС аналитик по вопросам политической и военной стратегии Ральф Боссхард, подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке.

"Можно предположить, что запасных частей и пилотов для F-16 будет достаточно. Однако переподготовка украинских летчиков, очевидно, будет более сложной задачей, чем, вероятно, предполагали в Вашингтоне, Брюсселе и Киеве, - сказал аналитик. - Кроме того, подготовка пилотов - это еще не все, ведь необходимо обучить также весь наземный персонал, а при необходимости - реорганизовать всю наземную систему, чтобы обеспечить длительное использование F-16". По мнению Боссхарда, "этому аспекту в настоящее время уделяется слишком мало внимания".



"Могут пройти годы, прежде чем будут решены все проблемы обучения, логистики, командования, управления и оперативного планирования и новый истребитель будет действительно введен в строй", - сказал эксперт.



Он напомнил в связи с этим о проблемах, с которыми столкнулись в 1960-х годах ВВС Германии при оснащении их истребителем F-104 Starfighter.

"В то время немецкие ВВС потеряли треть своих самолетов в результате аварий и большое количество пилотов. Проблемой того времени была неадекватная организация наземных служб", - пояснил собеседник агентства.



Боссхард подчеркнул, что "количество самолетов, которые могут быть переданы Украине, ограничено", поскольку страны, которые готовы это сделать, хотят получить замену - новые F-35, поставки которых задерживаются.

"Кроме того, на данный момент я не вижу в F-16 возможностей, которых нет у многочисленных истребителей российской стороны, и я не считаю, что F-16 будет качественно превосходить российские самолеты", - констатировал аналитик.



Боссхард отметил, что дело "не только собственно в самолете, но и в авионике и вооружении, которые во многом определяют боевые возможности истребителя".

"И здесь я не вижу ничего нового: нет вооружения, которое бы значительно превосходило российское. Все это причины, по которым я не ожидаю, что появление F-16 что-то изменит в краткосрочной перспективе", - подчеркнул аналитик.



Что касается долгосрочной перспективы, то, по его словам, следует иметь в виду, что "старые советские самолеты из собственных запасов Украины и запасов восточноевропейских стран - членов НАТО уже израсходованы". Это означает, что теперь Украине придется "очень экономно расходовать свои новые ресурсы".

В ожидании самолетов

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что обещанные Киеву западными странами F-16 все еще не пришли. 10 июля пресс-служба Белого дома распространила совместное заявление лидеров Дании, Нидерландов и США о планах предоставить Украине истребители F-16. Президент США Джо Байден заявил, что союзники по НАТО работают над тем, чтобы "украинские летчики применяли F-16 уже этим летом". Позднее Зеленский объявил о договоренности с Польшей, которая, как он утверждал, позволит ускорить поставки этих истребителей на Украину.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию конфликта. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВС Украины будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника.