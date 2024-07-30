В Израиле заявили, что «Хезболлах» перешло «красную линию»

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что шиитское движение «Хезболлах» перешло «красную линию». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Галанта в социальных сетях.

Таким образом глава израильского оборонного ведомства прокомментировал ответный удар Израиля по Бейруту. Атака стала ответом на обстрел израильского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которого были убиты 12 израильских детей.

«"Хезболлах" перешло красную линию», — заявил он.



27 июля населенный пункт Мадждаль-Шамс подвергся ракетному обстрелу. Один из снарядов попал на футбольную площадку, на которой в тот момент находились дети.

Ранее Галант пообещал главе Пентагона Ллойду Остину, что его страна заставит шиитское движение «Хезболлах» ответить за удар по Мадждаль-Шамс.