Израильская армия заявила, что нанесла удар по Бейруту. Его целью был один из командиров вооруженных формирований шиитского движения "Хезболлах", ответственный, по данным Израиля, за обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, где погибли 12 израильских детей.

"Армия обороны Израиля нанесла целенаправленный удар в Бейруте по командиру, ответственному за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и убийство еще множества израильских мирных граждан", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

