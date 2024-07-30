Эксперт издания The Telegraph Дэвид Экс заявил, что западные истребители F-35 не готовы к реальным боям до 2025 года. Об этом он рассказал в своей последней статье.

По мнению Экса, F-35 имеет значительные проблемы с программным обеспечением, которое попросту не выполняет ряд возможностей, заявленных во время работы над истребителем. Например, датчики F-35 имеют меньшую дальность действия, чем было обещано, а сам истребитель несовместим с новыми видами боеприпасов.

В связи с этим Экс считает, что перед участием в боевых действиях, F-35 необходимо переоснастить. По его словам, на это потребуется достаточно продолжительное время — минимум до 2025 года.

«Полная боеготовность обещается лишь с обновлением Technology Refresh 3, которое по мере готовности будет установлено на новых самолетах и за дополнительную плату — на старых», — добавил он.



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