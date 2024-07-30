В ЛНР сообщили об успехах вокруг Макеевки

Вооруженные силы России успешно продвигаются, расширяя зону контроля на плацдарме для освобождения населенного пункта Макеевка в Луганской народной республике. Об этом в эфире телеканала «ОТР» заявил военный эксперт Андрей Марочко. Газета.Ru

«Если мы говорим о сватовско-кременском участке, то здесь в районе Стельмаховки идут бои, под Невским, Макеевкой. Как раз в районе Макеевки есть очередное продвижение наших войск - мы расширяем плацдарм для освобождения данного населенного пункта. Противник тоже признает эти успехи», - сказал он. ТАСС

Ранее Марочко сообщил, что российские силы ликвидировали расчет украинских FPV-дронов между селом Верхнекаменское и поселком Белогоровка. News.ru