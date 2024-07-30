Стало известно о продвижении ВС России в ДНР

Российские военные развивают наступление на Покровск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Успешные бои также ведутся в районе села Волчье. По некоторым данным, село уже полностью занято российской армией», — сообщили авторы канала со ссылкой на источник.



Отмечается, что полностью была зачищена от украинских военных Новоселовка Первая. По данным канала, Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери и продолжают отступать.

Незадолго до этого, 26 июля, появились сообщения об оставлении позиций ВСУ в Новоселовке Первой. По данным источника в силовых структурах ДНР, свои позиции покинула почти вся группировка украинских военных.