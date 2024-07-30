Белоусов вручил госнаграды десантникам 45-й бригады ВДВ

В ходе рабочей поездки по войскам Московского военного округа (МВО) министр обороны РФ Андрей Белоусов навестил личный состав 45-й гвардейской отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом сообщили в Минобороны России и опубликовали соответствующее видео.

© Российская Газета

Уточняется, что глава военного ведомства поздравил командиров и военнослужащих этой бригады с 30-летием со дня ее основания. Министр вручил бойцам соединения, участвующим в спецоперации, госнаграды.

За мужество и героизм при выполнении боевых задач десантники получили орден Мужества, медали "За отвагу", медаль Суворова и медали "За храбрость" II степени.

По словам Андрея Белоусова, личный состав 45-й бригады по праву служит образцом мужества, воинской доблести и профессионализма. И совсем неслучайно, указал министр обороны, более пяти тысяч военнослужащих соединения удостоены высоких государственных наград, а 21-му - присвоено звание Героя России.

Отмечается, что в настоящее время личный состав бригады эффективно выполняет самые ответственные задания в зоне СВО.

"Десантники действуют четко и слаженно, на деле воплощая в жизнь свой девиз - "Побеждает сильнейший", - сказал министр обороны РФ.



Глава российского военного ведомства в ходе визита также ознакомился с условиями размещения военнослужащих бригады, состоянием их учебно-материальной базы, мест хранения вооружения и военной техники.

Во время посещения военного городка Андрей Белоусов обратил внимание на незавершенные стройки зданий для размещения личного состава бригады.

Руководитель департамента строительства Минобороны РФ доложила министру, что строительство казармы и двух общежитий находится на завершающей стадии. По ее словам, объекты будут сданы до конца этого года.

За 30-летнюю историю военнослужащие 45-й бригады ВДВ выполняли миротворческие задачи в зонах межнациональных конфликтов в Приднестровье, Северной Осетии, Абхазии, участвовали в ликвидации незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской республики, контртеррористической операции на Северном Кавказе, принимали участие в операции по принуждению Грузии к миру, обеспечивали безопасность граждан на территории Киргизской республики, выполняли специальные задачи в Сирии. С первых дней проведения СВО военнослужащие бригады действуют на самых сложных и важных направлениях.