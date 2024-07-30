Боевик, служивший в национальной гвардии Украины, ликвидирован в ходе специальной военной операции. 36-летний старший лейтенант Сергей Дроботун погиб 21 июля 2024 года под селом Малая Токмачка Запорожской области.

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Он являлся командиром реагирования 2-й специальной комендатуры батальона охраны войсковой части номер 3044. Сообщается, что в рядах НГУ он с 2008 года, с 2014 года участвовал в так называемой "АТО".

Интересно, что эта часть не простая, она обеспечивает охрану Южноукраинской атомной электростанции. Местом дислокации является город Южноукраинск (Николаевская область).

Несмотря на тотальные зачистки среди потенциальных призывников, из-за гигантских потерь командование формирований киевского режима вынуждено посылать на линию боевого соприкосновения даже личный состав, занятый в охране стратегических объектов. Обычной пехотой становятся и специалисты, обслуживающие технику военно-воздушных сил и других формирований ВСУ.