Корабли Северного флота развернули в Баренцевом море

Корабельная ударная группа Северного флота была развернута в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе флота. Мероприятия проходят в зонах ответственности Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии в рамках масштабных учений Военно-морского флота России, передает ТАСС.

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Силы Северного флота развернуты в полигонах боевой подготовки для выполнения боевых упражнений в рамках масштабного учения ВМФ России, начавшегося накануне в зонах ответственности Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, — говорится в сообщении.



Ракетный крейсер «Маршал Устинов» обозначил развертывание сил Северного флота. Выйдя из Кольского залива, экипаж судна провел учения по противовоздушной обороне. Кроме того, крейсер отработал удары по корабельной группировке условного противника.

Ранее Минобороны России объявило о старте плановых учений Военно-морского флота в операционных зонах Северного, Балтийского и Тихоокеанского флотов и в зоне ответственности Каспийской флотилии. В них будут задействованы свыше 20 тысяч военнослужащих. Они выполнят более 300 боевых упражнений с практическим применением оружия.