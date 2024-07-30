Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил о резком росте производства FPV-дронов в РФ. ТК «Звезда»

«Количество FPV-дронов резко увеличилось. Сейчас я посмотрел, у нас под 4 тыс. Под 4 тыс. в сутки (поставляется в войска. — RT)», — заявил он. RT на русском

Белоусов в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа поздравил личный состав 45-й гвардейской отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск с 30-летием со дня ее основания и вручил военнослужащим соединения государственные награды. ТАСС