В СК изучат практику освобождения от наказания ушедших на СВО

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проанализировать практику освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

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Бастрыкин провел оперативное совещание по этому вопросу. Руководители следственных органов доложили о взаимодействии с подразделениями Минобороны РФ и территориальными военными комиссариатами. Также были озвучены данные об информировании подозреваемых и обвиняемых о возможности добровольного вступления в ряды ВС РФ.

В частности, им сообщают о том, что уголовное преследование на время военной службы приостанавливается, а в последующем, «при наступлении ряда условий», может быть прекращено. В ходе заседания отмечалось, что желающие вступить в ВС РФ лица руководствуются не только стремлением избежать наказания, но и желанием быть полезным стране.

Заслушав доклады, Бастрыкин поручил изучить практику применения законов в этой сфере. Он призвал взвешенно подходить к этой работе и учитывать каждую ситуацию индивидуально.