Авиаторы-дальневосточники ювелирно отработали по объектам ВСУ в населенном пункте Пречистовка, находящемся на временно оккупированных противником территориях.

© Российская Газета

В Telegram-канале "Воин DV" показано, как ЛМУР (легкая многоцелевая управляемая ракета), известная также как "Изделие 305", попадает в заброшенное здание, ставшее пунктом размещения боевиков одной из частей ВСУ.

Это средство поражения весит 105 кг и оснащено боевой частью массой 25 кг. Этого хватило, чтобы обрушить строение.

Через некоторое время выяснилось, что в одном из соседних домов также прячутся вэсэушники. В него прилетел боеприпас потяжелей - 500-килограмовая фугасная авиационная бомба. Точность применения обеспечивается установкой унифицированного модуля планирования и коррекции. Такие устройства стали непременным атрибутом большинства отечественных ФАБ массой до трех тонн.