Европейские дипломаты и военные больше не верят в успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте и ожидают достижения соглашения о прекращении огня в зоне боевых действий в течение ближайших шести-девяти месяцев. Об этом пишет газета Die Welt со ссылкой на собственные источники в Брюсселе.

"Почти никто в Брюсселе больше не ожидает, что Украина вернет утраченные территории. Но никто не хочет об этом говорить - по крайней мере, официально", - говорится в публикации.



Как отметили собеседники газеты, развитие ситуации в зоне боевых действий для Киева складывается "гораздо хуже", чем в общественном восприятии на Западе. Они также подчеркивают, что прорыв российскими войсками второй линии обороны Украины является "лишь вопросом времени".

Источники Die Welt ожидают провала заявленной Киевом цели по выходу украинских ВС к границам республики по состоянию на начало 2014 года. Европейские военные и дипломаты прогнозируют прекращение огня в зоне конфликта в течение ближайших шести-девяти месяцев вне зависимости от исхода президентских выборов в США.