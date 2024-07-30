Российский дрон-камикадзе "Ланцет" сжег очередной самолет ВВС Украины на аэродроме Долгинцево под Кривым Рогом.

Самолет был спрятан муж двух стенок, составленных из набитых землей ящиков из-под боеприпасов, и накрыт сверху антидроновой сеткой. Может, от каких-то БПЛА она и защищает, но "Ланцет" остановить не смогла.

Судя по начавшемуся на стоянке пожару и поднявшейся вокруг суете, был поражен настоящий самолет. Хотя ВСУ наверняка будут отрицать это.

"Ждем секту макетов", - написал опубликовавший видео канал "Война. История. Оружие".



"Ланцет" успешно обходит защиту иностранных систем РЭБ

На Долгинцево прилетел малозаметный дрон "Ланцет-3" (изделие 51), оснащенный тепловизионным датчиком наведения, способным находить теплоконтрастные объекты на расстоянии 3,5-4 километра. Су-25 был поражен на дистанции порядка 70 км от линии фронта, уточнил канал "Русское оружие".