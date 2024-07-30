США намерены оснастить передаваемые Украине истребители F-16 американскими ракетами и другим «передовым оружием». Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета Wall Street Journal.

По данным американских чиновников, Вашингтон намерен вооружить самолеты ракетами AGM-88 HARM класса «воздух-земля» и AMRAAM и AIM-9X класса «воздух-воздух», бомбами малого диаметра и высокоточными комплексами наведения.

«Дания и Нидерланды готовятся отправить первые F-16 Украине этим летом, затем истребители поставят Бельгия и Норвегия, но до настоящего времени источник критических вооружений для самолетом оставался неизвестным», - отмечается в статье.



Сырский назвал ограничения для истребителей F-16 на Украине

10 июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Дания и Нидерланды начали передавать Украине F-16. Однако 19 июля Владимир Зеленский уточил, что обещанные самолеты так и не поступили на Украину.

При этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью западным СМИ отметил, что украинское командование намерено использовать F-16 для укрепления противовоздушной обороны страны и более эффективной работы против российских крылатых ракет. Однако истребители будут находиться «в 40 км или более» от линии соприкосновения войск, чтобы их не сбили российские военные.