Чемезов рассказал о создании бронемашин по заказу Кадырова

Ростех выпустил уже свыше 1 тысячи новых защищенных автомобилей 3-СТС «Ахмат». Как сообщает ТАСС, об этом рассказал глава госкорпорации Сергей Чемезов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Чемезова, в 2023 году предприятие Ростеха «Ремдизель» в течение 25 дней завершило разработку специального транспортного средства, предназначенного для безопасной перевозки военнослужащих. Работы начались после обращения главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

«Первые десять машин мы подарили подразделениям чеченских бойцов. И сегодня уже выпущено более 1 тысяч штук. Они очень хорошо себя зарекомендовали», — сказал глава Ростеха.



Напомним, что защищенный 10-местный автомобиль 3-СТС «Ахмат» собирается на серийной раме с использованием российских комплектующих. Транспортное средство имеет колесную формулу 6х6, рассчитано на эксплуатацию при температурах от -50 до +50 градусов, а также в горных районах на высоте до 4,5 км.

Ранее гендиректор «Ремдизеля» Александр Захаров заявлял, что предприятие планирует с 2025 года выпускать обновленную версию бронемашины «Ахмат». Она дорабатывалась с учетом опыта специальной военной операции.