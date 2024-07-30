Опровержена информация о выкупе пленных бойцов ЧВК «Вагнер»

В сети распространилась информация о выкупе пленных бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» у боевиков-туарегов в Мали. Она не соответствует действительности, пишет Telegram-канал Mash.

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«Сейчас с представителями террористов продолжаются переговоры о возможности выкупа. По одной из версий, «музыканты» предлагали за каждого своего 100 тысяч долларов», — отмечается в сообщении.



Выжившие после боев в Мали бойцы «Вагнера» все еще находятся в плену

Также канал опубликовал видеозапись с «вагнеровцами», которые находятся в плену у туарегов. Предположительно, речь идет о двух бойцах — штурмовике и медике.

29 июля Telegram-канал SHOT со ссылкой на близкий к Минобороны РФ источник сообщал, что всех «вагнеровцев», которых взяли в плен повстанцы-туареги в ходе разгрома их колонны в Мали, выкупили.

28 июля колонна бойцов ЧВК «Вагнер» и правительственных войск попала в засаду повстанцев, несколько человек были взяты в плен. Туареги заявили, что разгромили всю колонну и повредили вертолет, который потерпел крушение в городе Кидаль. 29 июля группа «Вагнер» выпустила заявление по ситуации.

Ранее ГУР Украины заявило о помощи туарегам в атаке на ЧВК «Вагнер» в Мали.